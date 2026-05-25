Bafra'da İstismarcı Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar suçundan aranan şahıs, polisin takibiyle binanın çatısında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir yıldır, 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar suçundan hakkında arama kararı bulunan M.T.'nin (33), 10 gündür Kızılırmak Mahallesi'nde annesinin evinde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalışan şahıs, ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenilen M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN