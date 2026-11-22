Samsun'un Bafra ilçesinde, 2 Eylül 2026 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan 8 denizcinin yakınları, arama ve kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi.

Bafra 15 Temmuz Demokrası Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasını, kayıp denizcilerden Nidai Duman'ın yeğeni Selin Ağan yaptı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin, 2 Eylül 2026 tarihinde gece saatlerinde ALSU tanker gemisinin çarpması sonucu 10 mürettebatıyla birlikte battığını belirten Ağan, kazanın ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında iki denizcinin naaşına ulaşıldığını, 8 denizcinin ise halen kayıp olduğunu ifade etti.

720 metre derinlikteki enkazdan yakınlarının naaşlarına ulaşmak için verdikleri mücadelenin çeşitli engeller ve açıklanmayan kararlarla karşı karşıya kaldığını belirten Ağan, 2 Kasım tarihinde bölgeye gelen Mukavemet gemisinin ikinci kaptan Rahmi Temel'in naaşını enkazdan çıkardığını hatırlattı. Bu operasyonun, daha önce imkansız olarak değerlendirilen derinlikte çalışma yapılabileceğini gösterdiğini kaydetti. Ancak çalışmaların ailelere bilgi verilmeden durdurulduğunu ve Silivri'deki kriz masasının kapatıldığını dile getiren Ağan, 81 gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından gelen yazılı cevapta, 'Makul bir kurtarma ümidi bulunmadığı' gerekçesiyle çalışmaların sonlandırıldığının bildirildiğini söyledi. Ağan, 720 metre derinlikteki enkaz için hangi teknik ve bilimsel incelemelerin yapıldığının, ulusal ve uluslararası kurtarma uzmanlarından görüş alınıp alınmadığının ve ROV sistemleri ile özel donanımlı kurtarma gemilerinin neden değerlendirilmediğinin açıklanmasını istedi.

Açıklamada, arama ve çıkarma çalışmalarının sonlandırılmasına ilişkin teknik raporların kamuoyuyla paylaşılması, bağımsız uzmanlardan değerlendirme alınması, derin deniz kurtarma imkanlarının araştırılması ve çalışmaların yeniden başlatılması talepleri sıralandı. Ağan, devletin bütün imkanlarının seferber edilmesini ve kayıp denizcilerin naaşlarının ailelerine teslim edilmesini istediklerini belirterek, "Biz imkansız denilmesini değil, imkanların sonuna kadar kullanılmasını istiyoruz" dedi ve 8 denizcinin naaşı bulunup ailelerine teslim edilene kadar demokratik ve hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.