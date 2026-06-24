Bafra\'da Kayıp Kadın Su Altında Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde üç gündür kayıp olarak aranan 40 yaşındaki kadın, Derbent Baraj Gölü'nde suya gömülü otomobilinin içinde ölü halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Esma Yöro Türker'in(40) kullandığı otomobil, Derbent Baraj Gölü kapaklar mevkisinde bulundu. Sabah saatlerinde bölgede bulunan vatandaşların su içerisindeki aracı fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve su altı arama ekipleri sevk edildi. Jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda otomobile ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan Esma Yöro Türker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi ekipler tarafından sudan çıkarılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Esma Yöro Türker'in 2 çocuk annesi olduğu ve Bafra Tapu Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi. - SAMSUN