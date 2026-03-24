Bafra\'da Kaza: Araç Su Kanalına Düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun yönüne seyreden Samet Ö. (61) yönetimindeki 55 AEJ 657 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN