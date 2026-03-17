Bafra'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Bafra'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Bafra\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
17.03.2026 23:00
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücüsü kaza yaptı, hastaneye kaldırıldı. İnceleme sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Altınyaprak Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cihat E. idaresindeki 55 ATL 524 plakalı motosiklet, Bağkur ışıklar kavşağında önünde seyir halinde olan Celal K. yönetimindeki 42 AKH 521 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bafra'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
