Samsun'un Bafra ilçesinde 'pembe kokain' ile yakalanan kadın tutuklandı.
Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Narkotik ekiplerince, Bafra Otogarı'na sabah saatlerinde gelen otobüste bulunan S.K.(31) isimli kadının çantasında 15 gram pembe kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkarıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine tekrar ekiplerce gözaltına alınan kadın, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da Pembe Kokain ile Tutuklama - Son Dakika
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