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Bafra'da Şiddetli Rüzgar Çatıdan Uçan Çanak Anteni Elektrik Telini Kopardı - Son Dakika
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Bafra'da Şiddetli Rüzgar Çatıdan Uçan Çanak Anteni Elektrik Telini Kopardı

Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan çanak anten, elektrik tellerine çarparak kopmasına yol açtı. Anten, sokakta park halinde olan araçlara çarpmadan yere düştü. Mahalle sakinleri durumu bildirerek YEDAŞ'ı aradı ve ekipler kısa sürede olay yerine gelerek arızayı giderdi.

Bafra\'da Şiddetli Rüzgar Çatıdan Uçan Çanak Anteni Elektrik Telini Kopardı
13.01.2024 - 09:30,  Güncelleme: 09:32
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Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan uçan çanak anten, elektrik telini kopardı.

Dün gece meydana gelen olayda şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan çanak anten, elektrik tellerine çarparak kopmasına yol açtı. Elektrik teline çarptıktan sonra anten, sokakta park halinde olan araçlara çarpmadan yere düştü.

Duydukları ses üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri araçlarını kontrol ettikten sonra YEDAŞ'ı arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kopan teli onararak arızayı giderdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da Şiddetli Rüzgar Çatıdan Uçan Çanak Anteni Elektrik Telini Kopardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bafra'da Şiddetli Rüzgar Çatıdan Uçan Çanak Anteni Elektrik Telini Kopardı - Son Dakika
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