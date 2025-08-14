Bafra\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bafra ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 2 kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında R.L., S.K. adlı şahsa silahla ateş etti. S.K. açılan ateş sonucu ayağından vuruldu. Olay yerinde bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
