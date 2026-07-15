Bafra\'da Uyuşturucu Davasında 41 Yıl Ceza!

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl 1 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin davada 2 sanık, toplam 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 7 Mart 2025 tarihinde yürütülen çalışma kapsamında farklı bir ilden Bafra'ya gelen Fatma Özeroğlu'nun şüpheli hareketleri üzerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirilirken, ikametinde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 hassas terazi bulundu. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine olayla bağlantılı olduğu belirlenen Selçuk Çalışkan'ın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan açılan davada karar çıktı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi, Selçuk Çalışkan'ı 22 yıl 6 ay, Fatma Özeroğlu'nu ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahküm etti. - SAMSUN