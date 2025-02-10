Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Yıl Hapis

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Samsun'un Bafra ilçesinde ormanda 146 kilo kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda tutuklanan şahsa toplam 19 yıl hapis cezası verildi.

31 Ekim 2024 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y. ve Devrim Kesimoğlu'nun Kapıkaya Mahallesi'ndeki ormanda kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşmış, helikopter desteğiyle düzenlenen operasyonda 146 kilogram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Devrim Kesimoğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, S.Y. ise jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Tutuklu olduğu Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nden adliyeye getirilen Devrim Kesimoğlu'na "uyuşturucu ticareti yapmaktan" 13 yıl, "uyuşturucu ekmekten" de 6 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verildi. - SAMSUN