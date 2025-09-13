Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 65 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen 34 HFP 038 plakalı araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan S.B. ve A.B. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada toplam 65 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 73 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN