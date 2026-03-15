Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hacınabi Mahallesi'nde Z.A. (32) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 0,20 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.D. (27) ve H.D. (49) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde de arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 0,61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D. ve H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, Z.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN