Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde E.C. isimli şahsın evinde yapılan aramada 22 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gram Ele Geçirildi - Son Dakika
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