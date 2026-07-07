Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı - Son Dakika
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Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
07.07.2026 14:25
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 43 bin lira ve metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği peş peşe uyuşturucu operasyonlarında metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 lira ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilk olarak Mert Y.'yi (31) takibe aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada iki parça halinde toplam 2,59 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun devamında O.E.(29) ile G.Y.'nin (40) üzerlerinde yapılan aramalarda ise iki parça halinde toplam 2,31 gram metamfetamin bulundu.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, Onur B. (35) ikameti ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3,36 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet payp ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda Onur B. ile Mert Y. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer delillere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın gözaltına alınan şahıslar Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Polis, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı - Son Dakika

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