Bafra'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Bafra'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 15 Yıl Hapis Cezası

Bafra\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 15 Yıl Hapis Cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden yargılanan M.Y., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

19.02.2025 15:09
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi mahkemece 15 yıl hapis, 30 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde bir yıl önce uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.Y. hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.Y.'nin yargılanması sona erdi.

Bafra Adliyesinde görünen davada M.Y. mahkemece 15 yıl hapis ve ayrıca 30 bin lirada adli para cezasına çarptırıldı. Tutuklanan şahıs Bafra T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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