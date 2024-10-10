Bagajdaki mutfak tüpü alev aldı, sürücü yola atlayarak ağır yaralandı - Son Dakika
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Bagajdaki mutfak tüpü alev aldı, sürücü yola atlayarak ağır yaralandı

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Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin bagajındaki mutfak tüpü alev aldı. Alevler içinde kalan sürücü, kendini kurtarmak için yola atladı ve ağır yaralandı. Olay sonrası yangın kontrol altına alındı, sürücünün sağlık durumu kritik.

10.10.2024 02:47  Güncelleme: 02:52
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Bagajdaki mutfak tüpü alev aldı, araç ateş topuna döndü: Yola atlayan sürücü ağır yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin bagajında bulunan mutfak tüpü alev aldı. Ateş topuna dönen araçtan kurtulmak isteyen sürücü, yola atlayarak ağır yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi 1338. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. idaresindeki 06 GHJ 15 plakalı Fiat marka otomobilin bagajındaki mutfak tüpü, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, alevler içinde kalan araçtan atlayarak kendini kurtarmaya çalıştı. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, bir evin duvarına çarparak durdu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu araç ve evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç, çekici ile otoparka götürüldü.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bagajdaki mutfak tüpü alev aldı, sürücü yola atlayarak ağır yaralandı - Son Dakika

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