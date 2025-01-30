Bagajdan Düşen Kişi Ölümden Kurtuldu

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Sessiz sedasız bir transfer daha yaptılar

Seyir halindeki aracın bagajından düştü, ölümden kıl payı kurtuldu

O anlar saniye saniye araç kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te hareket halindeki hafif ticari aracın bagajında bulunan şahıs, bir anda bagaj kapısının açılması sonucu trafiğin yoğun olduğu yola düştü. Arkadaki aracın kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda yapılan ani fren ise faciayı önledi.

Olay, şehir merkezinde yoğun trafiğin olduğu Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracın bagaj kısmında yolculuk yapan ve kız çocuğu olduğu iddia edilen şahıs, yokuş yukarı seyir halinde olan aracın bagaj kapısının açılmasıyla aniden yola düştü. Arkadan gelen aracın ani fren yapması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

O anlar saniye saniye araç kamerasında

O anlar ise arkadaki aracın ön cam kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bagajdan düşen şahsın yola savrulma ve görüntüleri kaydeden aracın son anda ani frenle durma anları yer aldı. Yola savrulan şahsın ölümden kıl kurtulduğu anların görüntüleri, şahsın tekrar düştüğü araca yönelmesi ile sona erdi.