Bağcılar\'da bir iş yerinde bulunan buhar kazanı patladı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağcılar'da ütü paket atölyesinin dışındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığı; işyerinin kaçak olduğunun tespit edildiği ve yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: İŞYERİ KAÇAK

İstanbul Valiliğinden ütü paket atölyesindeki buhar kazanı patlamasına ilişkin yapılan açıklamada, "15.05.2025 Perşembe günü saat 11.15 sıralarında Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde bulunan buhar kazanı patlamıştır. Atölyenin dış bölümünde bulunan kazanın patlaması sonucu, 1 şahıs yaralanmıştır. Yaralanan şahıs, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Patlama nedeniyle atölyede ve atölye dışında bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelmiştir. Yapılan ilk incelemede, bahse konu işyerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.