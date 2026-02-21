Bağcılar'da Çocuğu Kurtarmaya Çalışan Genç Bıçaklandı - Son Dakika
Bağcılar'da Çocuğu Kurtarmaya Çalışan Genç Bıçaklandı

21.02.2026 22:03
Oğuzhan Çöpür, darbedilen bir çocuğu korumaya çalışırken bıçaklandı; aile tehdit ediliyor.

Bağcılar'da darbedilen çocuğu kurtarmak isteyen Oğuzhan Çöpür'ü bıçaklayan 3 saldırgandan 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Oğuzhan Çöpür'ün evde tedavisi devam ederken aileye tehdit mesajları atıldığı ortaya çıktı.

Olay, 12 Şubat'ta Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde metro istasyonu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük kalabalık bir grup, bir çocuğu sıkıştırarak darbetmeye başladı. O esnada arkadaşlarını bekleyen Oğuzhan ve Taha Çöpür adlı kardeşler durumu fark ederek çocukları kavga etmemeleri konusunda uyardı. Grup, "Bu bizim meselemiz, karışmayın" diyerek tepki gösterdi. Darbedilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, ağabey kardeş ile kalabalık grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, gruptaki bir kişi elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür'ü 6 yerinden bıçakladı.

O anlar kamerada

Ağabey Taha Çöpür kardeşini korumaya çalışırken saldırganlar, Oğuzhan Çöpür'ü bıçakladıktan sonra üzerine taş atarak olay yerinden kaçtı. Saldırı ve bıçaklanma anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aileye tehdit mesajları atıldığı ortaya çıktı

Hastaneye kaldırılan ve 6 bıçak darbesi aldığı belirlenen Oğuzhan Çöpür'ün tedavisi evde sürerken, ailenin tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Aile, şikayetçi olmamaları yönünde arandıklarını ve adres bilgilerinin kendilerine söylenerek baskı kurulduğunu öne sürdü. Oğuzhan Çöpür'ün ise aldığı bıçak darbeleri sonucu iç organları hasar aldı.

"Bu çocuklar, bizi tehdit ederek aramaya başladılar"

Oğuzhan Çöpür'ün babası Fevzi Çöpür, olayın ardından hastaneye gittiklerini belirterek, "Ertesi gün yine telefonlarımız çalmaya başladı. Bu çocuklar, bizi tehdit ederek aramaya başladılar. Bununla alakalı emniyetteki yetkili arkadaşlarla görüştük, onlar yardımcı oldular. İsimleri tekrar teker teker buldular. 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Ama mutlaka bunların bir destekleyen, arkasında olan biri vardır. Çünkü bunlar, bir çocuğun fazlasıyla yapamayacağı işler. Bir çocuğun 18, 19, 17 yaşında bir çocuğun yapamayacağı işleri yapıyorlar. Tehditler, evimin adresini bulmak gibi şeyler. Sıkıntılı bir süreç geçirdik" dedi.

"Kardeşinin yanında olması onun hayatta kalmasını sağladı"

Fevzi Çöpür, "Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim, hepsi özveriyle çalıştılar. Bu işin üzerine gittiler. Benim çocuğumun kardeşinin yanında olması, onun hayatta kalmasını sağladı. Çocuklarım kocaman delikanlı. 10 dakika geç geldiklerinde telefon ediyorum, 'nerede kaldınız oğlum' diye çünkü korkuyorum. Gecenin saat dördünde bu çocuk beni arıyor. Bunun anne babası buna sormuyor mu sen neredesin oğlum diye. Eminim ki emniyet güçleri bu işin peşine tekrar yeniden bir daha düştü, alacak götürecekler mutlaka. Bunların anne, babalarının benim çektiğim çekmeleri lazım. Buna hep beraber ülke olarak el atmamız lazım ki bir yol bulalım. Bunu sadece emniyet güçlerine yıkmak sadece savcıya yıkmakla bu iş olmaz. Anne, baba, emniyet, savcı, hakim ve devlet büyükleri en önemli görev onlara düşüyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

