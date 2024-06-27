Bağcılar'da Doğal Gaz Patlamasına Neden Olan Sanığa Karar Açıklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Doğal Gaz Patlamasına Neden Olan Sanığa Karar Açıklandı

Bağcılar'da bir apartman dairesinde doğal gaz borusunu keserek patlamaya neden olan Murat Çakıcı, 'mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın 'olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar verdi.

27.06.2024 11:49
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Bağcılar'da bir apartman dairesinde doğal gaz borusunu keserek patlamaya neden olan Murat Çakıcı hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Çakıcı'nın 'mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmederken son sözü sorulan sanık "Kimsenin canına ya da malına kast etmedim, pişmanım" dedi.

Bağcılar Barbaros Mahallesi 203. Sokak'ta bulunan binada edinilen bilgiye göre 14 Kasım 2021'de Murat Çakıcı (33) yaşadığı dairenin doğal gaz borusunu kesmişti. Sanık Çakıcı boruyu kestikten sonra olay yerinden ayrılırken binada meydana gelen patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Murat Çakıcı'nın 'yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçundan cezalandırılmasını talep edilmişti. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmanın ardından hakim tarafından 'yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçunu işlediği iddiasıyla sanık hakkında dava açıldığı ancak suçun 'olası kastla öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti. Dosya görevsizlik ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Murat Çakıcı, olay tarihinde ruh sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Çakıcı "Kimsenin canına ya da malına kast etmedim, pişmanım" dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme 'olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçunun yasal unsurları oluşmadığından Murat Çakıcı'nın bu suçtan beraatine karar verdi. Mahkeme sanık Çakıcı'nın 'mala zarar verme' suçundan ise 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Murat Çakıcı, Bağcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Doğal Gaz Patlamasına Neden Olan Sanığa Karar Açıklandı - Son Dakika

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