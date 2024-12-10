Bağcılar\'da Engelliler İçin Kuaför Yarışması Düzenlendi

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Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2" etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen en iyi kuaförler engelliler için yarıştı. Çekişmeli anlara sahne olan yarışmada kuaförler yaptıkları gösterilerle davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

4. Engelsiz Dünya Dostu Festivali kapsamında Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor 2" etkinliği düzenlendi. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki programda Türkiye'nin en iyi kuaförleri bir araya geldi. 80 kuaför, serbest stil saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde yarıştı. Engelliler Sarayı'ndaki 60 kursiyer de kuaförlere eşlik etti. Kuaförlerin makaslarını konuşturduğu yarışma, renkli görüntülere de sahne oldu. Usta eller, bir yandan birinci olmak için uğraş verirken bir yandan da yaptıkları gösterilerle izleyenleri büyüledi. Her anı heyecan dolu yarışmanın sonunda dereceye giren ilk üç yarışmacıya ödülleri Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından verildi.

"Bu güne kadar Belediyemizden 15 bine yakın engelli birey destek almıştır"

Program hakkında açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, " çok önemli bir merkezdeyiz burası Feyzullah Kıyıklık engelliler merkezi, bizimde özellikle 3 Aralık dünya engelliler günü münasebetiyle bu sene gerçekleştirdiğimiz programlarımız içerisinde Türkiye engelliler için yarışıyor 2 projesi dolayısıyla buradayız. 70 yurt içinden 10'da yurt dışından olmak üzere toplam 80 kuaförün geldiği altmışa yakın engelli arkadaşımızın da onlara yardımcı olduğu engelliler kuaför yarışmasında bir araya geldik. Yarışmada dereceye giren yarışmacılarımızı belirledik. Tabi Türkiye'deki engelli bireylerimizin hayati haklarının ve statülerinin çok daha iyi yerlere gelebilmesi adına Ak Parti hükümetimizin döneminde 2005 yılında önemli bir yasal düzenleme yapılmıştı. Bağcılar Belediyesi olarak 1990 yıllarında başlayan başak rehabilitasyon merkezimizle engellilerle ilgili çalışmalarımız bu içinde bulunduğumuz dev bir saray içerisinde büyük bir alanda kırkın üzerinde atölye 2 bine yakın engelli bireyimizin eğitim aldığı bir boyuta oluşmuş durumda, bugüne kadarda Belediyemizden 15 bine yakın engelli birey destek almıştır. Özellikle yurt dışında ki üniversitelerin çalışmalarına bile konu olan bir merkezdeyiz. Burada ki çalışmalar özellikle Türkiye'ye de ilham kaynağı olan çalışmalar olmuştur. Tabi engelliler sarayımızın özellikle engelli bireylerimiz ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar var olan engellilerin sosyal hayata katılımının ötesine geçmiş durumda artık şu anda öncü bireyler yetiştiren, Türkiye'nin al bayrağını hem olimpiyatlarda hem Avrupa şampiyonalarında hem de Uluslararası birçok organizasyonda dalgalandıran sporcularımız var. 200 sporcumuzun 15'i milli sporcu, 200 sporcumuzun da sayısını ilerleyen dönemlerde arttırmayı hedefliyoruz. Engelliler sarayımızın çatısına büyük bir spor salonu inşa ettik ve inşallah spor kültürünü, ekosistemini arttıracak işlere gelecek dönemde imza atacağız" gibi ifadeler kullandı. - İSTANBUL