Bağcılar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.
Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Bağcılar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi. Sabaha karşı harekete geçen ekipler, daha önceden tespit edilen adreslere baskın yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Baskınlarda cinayet, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası kesinleşen 24 hükümlü gözaltına alındı. Firariler işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Firari Hükümlüler Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
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