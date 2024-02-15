Bağcılar'da Firari Hükümlüler Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Firari Hükümlüler Operasyonla Yakalandı

Bağcılar\'da Firari Hükümlüler Operasyonla Yakalandı

Bağcılar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, cinayet ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan hüküm giyen 24 kişi gözaltına alındı. Firariler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

15.02.2024 12:47  Güncelleme: 13:11
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Bağcılar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Bağcılar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi. Sabaha karşı harekete geçen ekipler, daha önceden tespit edilen adreslere baskın yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Baskınlarda cinayet, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası kesinleşen 24 hükümlü gözaltına alındı. Firariler işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edilirken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Firari Hükümlüler Operasyonla Yakalandı - Son Dakika

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