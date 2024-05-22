Bağcılar'da Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavga Polis Tarafından Ayırıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavga Polis Tarafından Ayırıldı

Bağcılar'da meydana gelen kavgada polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti. Kavgaya müdahale eden 4 polis ve 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı. Kavga sonrası 5 kişi gözaltına alındı.

22.05.2024 10:37
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Bağcılar'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Kavgaya müdahale eden ekiplerden 4 polis, 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralanırken kavga sonrası 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kendi aralarında kavga eden gruba müdahale etti. Taraflar polisin ikazlarına aldırış etmeden kavga etmeye devam etti. Polis ekipleri kavga eden tarafları havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 polis ve 1 mahalle bekçisi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan polis ekipleri ile mahalle bekçisi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan T.G., C.G., M.İ.,M.G. ve Y.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, iki aile arasındaki kavga ve polisin havaya ateş açarak müdahalesi çevrede bulunan bir vatandaşın kayda aldığı cep telefonu görüntülerine yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavga Polis Tarafından Ayırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavga Polis Tarafından Ayırıldı - Son Dakika
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