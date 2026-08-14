Bağcılar'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar'da Kaçak Alkol Operasyonu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da yapılan baskında 40 kaçak alkol ve 59 doluma hazır şişe ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir depoya yapılan baskında 40 adet kaçak etiketli alkol, 59 adet doluma hazır alkol şişesi, 27 bin adet şişe kapağı, 2 adet kapak basma aparatı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Bağcılar Göztepe Mahallesinde evin deposunda çok sayıda kutu ve çuval bulunduğu, açıkta bulunan malzemelerin alkol etiketleri, bandrol, kapak basma aparatı ve boş şişeler olduğu tespit edildi. Depoda yapılan aramalarda; 40 adet kaçak etiketli alkol, 59 adet doluma hazır alkol şişesi, 27 bin adet şişe kapağı, 2 adet kapak basma aparatı, çok sayıda etiket ve bandrol ele geçirildi. Operasyonda İ.Ç., F.Ç. ve S.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bağcılar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
09:55
Kardeş ülke Azerbaycan’ı karıştıran görüntü
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü
09:47
Detaylar ortaya çıkıyor Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 11:08:47. #7.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.