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Bağcılar'da Manavda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da Manavda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Bağcılar'da bir manava giden 2 şüpheli, iş yeri sahibi ve çalışanını silahla vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar\'da Manavda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
18.12.2023 - 19:59,  Güncelleme: 20:01
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Bağcılar'da 2 şahıs girdikleri manavda tartıştıkları 2 kişiyi silahla vurdu

İSTANBUL - Bağcılar'da sokak üzerinde bulunan bir manava giden 2 şüpheli şahıs tartıştığı iş yeri sahibi ve yanındaki çalışanını silahla vurarak yaraladı. Şahısların sokak üzerinde yürüdükleri o anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde dolaşan şüpheli 2 kişi bir manava girdi. İş yeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlayan 2 şüpheli yanlarında bulunan silah ile ilk önce manav sahibi Cebrail Bozan'ı ayağından vurarak yaraladı. Şüpheliler daha sonra iş yerinde bulunan Erkan Oruç'u da silahla vurarak yaraladıktan sonra hızlıca oradan uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından karnından aldığı kurşun ile ağır yaralanan Erkan Oruç'u ve manav sahibi Cebrail Bozan'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Şahısların ise sokak üzerinde yürüdüğü ve etrafa bağırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası incele yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bağcılar'da Manavda Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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