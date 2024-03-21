Bağcılar'da Pınar Damar davasında karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası

Bağcılar'da, kuzeninin dini nikahlı eşi tarafından ağaçlık alanda öldürülmüş olarak bulunan Pınar Damar davasında karar çıktı. Sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da 15 yıl hapis cezasına hükmedildi.
Bağcılar'da, 19 Temmuz 2022 tarihinde kuzeninin dini nikahlı eşi tarafından ağaçlık alanda öldürülmüş olarak bulunan Pınar Damar davasında karar çıktı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Aydin, taraf avukatları ile maktul Damar'ın ailesi katıldı. Son sözü sorulan sanık Aydin, Pınar Damar'a zarar vermek istemediğini, tartışırken kaza sonucu böyle bir olayın gerçekleştiğini iddia ederek, "Çok pişmanım. Pınar'ı çok seviyorum" dedi.
Mahkeme, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aydin'in "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise beraatine karar verildi. Duruşma sonrasında adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile müşteki avukatı Esin Yeşilırmak, Metin Aydin'in cinsel istismarda bulunduğu Damar'ı öldürdüğünü belirtti.
Yeşilırmak, "Bugün karar duruşmasında hem kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hem de nitelikli cinsel saldırıdan 15 yıl hapis cezası aldı. Hiçbir indirim uygulanmadı. Bunun diğer kadın davalarına örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.
Maktulün babası Mustafa Damar, adaletin yerini bulduğunu dile getirerek, verilen kararla rahat ettiklerini kaydetti.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 19 Temmuz 2022'de ağaçlık alanda öldürülmüş halde bulunan Pınar Damar'la ilgili ablası müşteki Kezban Bahar Damar tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu, sanık Metin Aydin'in ise gece saatlerinde aracıyla geldiği yere maktulün cesedini bıraktığı kaydedilmişti.
İddianamede, sanığın savcılıktaki savunmasında, Damar'a karşı cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdüğü ancak Adli Tıp Kurumu raporunda eteğinde bulunan lekede tespit edilenle, Metin Aydin'in DNA'sının eşleştiği aktarıldı. Sanığın "nitelikli cinsel saldırı", "kasten öldürme" ve "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Pınar Damar davasında karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası - Son Dakika
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