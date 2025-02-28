Bağcılar'da Pitbull Saldırısı

3.Sayfa

Bağcılar'da yasaklı ırk pitbull cinsi köpeğin vatandaşlara saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da yasaklı ırk olan pitbull cinsi başıboş köpek vatandaşlara saldırdı. Saldırgan köpek bir kişiyi bacağından ısırdı. O esnada çevredekiler olaya müdahale etti. Vatandaşlardan biri köpeğin kuyruğundan çekerken, diğeri kürekle uzaklaştırmaya çalıştı. Yerde yatan vatandaştan uzaklaşan köpek, orada bulunan diğer kişilere de saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL