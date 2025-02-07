Bağcılar'da Polislere Bıçaklı Saldırı

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Bağcılar'da polise bıçaklı saldırı kamerada: Biri kadın 2 polis memuru yaralandı

Saldırganın polisin olduğu bölgeyi gözetlediği anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da şüpheli bir şahıs, devriye aracı içerisindeki polis memurlarına saldırdı. Olayda 1'i kadın 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakınan şahıs, polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı. Saldırıda F.İ. isimli kadın ve M.E.K isimli polisler yaralandı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde etrafı gözetleyen saldırganın bir süre sonra yaklaştığı polis aracının kapısını açtığı ardından polislere saldırarak kaçtığı görülüyor. Ayrıca saldırganın gün içerisinde polis ekiplerinin bulunduğu bölgede ring yaptığı sürekli etrafa gözetlediği anlar da kameraya yansıdı.

Saldırgan yakalandı

Çalışmalarda şüphelinin H.B. olduğu tespit edildi. Saldırgan İnönü Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.