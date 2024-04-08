Bağcılar'da, bir adam yaklaşık 25 yıl önce topraktan satın aldığı işyerinin tapusunu vermeyen şahsı kurşun yağmuruna tuttu. Kanlı biten 25 yıllık tapu kavgasında yaralanan adamın hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz 6 Nisan Cumartesi günü Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. 25 yıl önce topraktan satın aldığı iş yerinin tapusunu iddiaya göre, bir türlü alamayan Mustafa K., (59), kendisine satan Metin S., (51) ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Mustafa K., yanındaki silahla Metin S.'yi sağ gözünden ve sağ baldırından vurdu. Ağır yaralanan Metin S., kanlar içinde yere yığılırken Mustafa K., ise kalabalığın arasından kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri ise, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, pazarda kalabalık arasında kaybolmak isteyen şahsı kısa sürede silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden Mustafa K., şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Hastanede tedavisi devam eden Metin S.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Tapu Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
1875 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güven ve huzurun egemen olması adına yapılan çalışmalara vurgu yaparak, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı.
Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının her türlü suç ve suç oluşumları ile mücadele ettiğini vurguladı ve halka profesyonel bir güvenlik hizmeti sunma hedeflerini dile getirdi. Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatı katıldı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, Bandırma'da düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene Bandırma Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve konuşmalarla devam etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın personel yatakhanesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın, bir firmanın çalışanları tarafından kullanılan dairede çıktı ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Denizli'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Üst aramasında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve yeşil reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine sevk edildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın failleri gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
İstanbul ve Konya'da düzenlenen İsrail'e karşı yapılan protesto gösterilerinde, devlet aleyhine sloganlar atan ve korsan gösteriye devam eden grup içindeki bazı göstericilerin sol terör örgütlerinin üyeleri olduğu tespit edildi. Gösteriler sırasında polisle çatışmaya giren ve provokasyon yapan kişiler gözaltına alındı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Burdur Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için dua edildi. Çelenk sunma töreninin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli Burdur Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Burada edilen duaların ardından tören son buldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?