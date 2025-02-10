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Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 05.30 sıralarında Bağcılar Halkalı Caddesi 2610. Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten başlayan yangın, tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası atölye alevlere tamamen teslim oldu ve atölyenin bulunduğu binanın dış cephesi de hasar aldı. Yanan atölyenin sahibi baba-oğul yoğun dumandan etkilendi. İş yeri sahibi baba tedbiren hastaneye kaldırılırken oğluna olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL