Bağcılar'da tekstil atölyesine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı - Son Dakika
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Bağcılar'da tekstil atölyesine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Bağcılar\'da tekstil atölyesine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Bağcılar'da uyuşturucu kuryesi ve uyuşturucuyu paketlediği tespit edilen şüpheli, tekstil atölyesine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 18 parça şeklinde 72 gram skunk maddesi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

26.02.2024 00:27  Güncelleme: 00:31
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Bağcılar'da tekstil atölyesine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Uyuşturucu kuryesi ve uyuşturucuları paketleyen şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Bağcılar'da uyuşturucu kuryesi ve uyuşturucuyu paketlediği tespit edilen şüpheli, tekstil atölyesine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da sipariş aldığı adreslere uyuşturucu madde götürdüğü tespit edilen Ö.Y.S isimli şahsı takibe aldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde Ö.Y.S'nin bir tekstil atölyesine girdiği belirlendi. Tekstil atölyesinde yapılan incelemeler sonucu H.Ş'nin sipariş aldığı uyuşturucu maddeleri paketlediği, Ö.Y.S.'nin ise paketlenen maddeleri motosiklet ile dağıttığı tespit edildi.

18 parça şeklinde 72 gram skunk maddesi ele geçirildi

Tekstil atölyesinde düzenlenen operasyonda 18 parça şeklinde 72 gram skunk maddesi, Çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşet, 1 adet hassas terazi, 2 adet telefon ve 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. H.Ş.'nin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da tekstil atölyesine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da tekstil atölyesine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı - Son Dakika
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