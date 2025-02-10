Bağcılar'da yaşlı adama araç böyle çarptı
İSTANBUL - Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Kazadan yaşlı adam hafif sıyrıklarla kurtulurken, araç sahibi durmadan yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay 02.08.2025 tarihinde saat 21.47'de Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Kazadan yaşlı adam hafif sıyrıklarla kurtulurken, araç sahibi durmadan yoluna devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, adamın yola çıktığı ve aracın çarptığı görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Yaşlı Adam Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
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