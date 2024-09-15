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Bağcılar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İSTANBUL - Bağcılar Tem İSTOÇ mevkiinde yaşanan zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar TEM İSTOÇ mevkiinde yağışın da etkisiyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.