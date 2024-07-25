Bağcılar Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan tutuklandı

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Bağcılar Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar Necattin Camii'nde dün meydana gelen olayda Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartışmıştı. Tartışmanın ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra geri gelerek namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru'yu okla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan imam Dursun Kuru'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken şüpheli Muhammet F.G. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Muhammet F.G. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL