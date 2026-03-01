Bağdat'ta İHA Saldırısı Engellendi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nı hedef alan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Iraklı güvenlik kaynakları, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü'ne yönelik bir İHA saldırısının engellendiğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre, Victoria Üssü'ndeki hava savunma sistemleri üsse yaklaşmaya çalışan bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek herhangi bir zayiat oluşmadan başarıyla düşürdü.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Zikar ve Basra vilayetlerinde toplam 9 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamasının hemen ardından yaşanan son saldırı ile Irak genelinde son birkaç saat içinde etkisiz hale getirilen İHA sayısı 10'a yükseldi. - ERBİL