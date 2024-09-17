Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Vali Dağlı, bağımlılıkla mücadelenin önemini ve eğitim ile ailelerin rolünü vurguladı.

17.09.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bağımlıkla sonuna kadar mücadele etme kararlılığındayız" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, başkanlığında toplandı. Gençleri ve gelecek nesilleri en başta uyuşturucu olmak üzere tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığından korumak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurul Toplantısı'nda bağımlılıkla mücadelede gelinen noktayı değerlendirilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantının bağımlılıkla mücadelede yeni stratejiler geliştirilmesinde daha etkili adımlar atılmasına vesile olacağına inandığını dile getiren Vali Dağlı, özellikle yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki rolüne dikkat çekerek, onların desteği ve iş birliği ile bağımlılıkla mücadelede daha başarılı sonuçlar elde edileceğine dikkat çekti.

Tüm kurum ve kuruluşların gelişen, değişen şartlar karşısında yeni programlarla, yeni projelerle bağımlılıkla mücadeleyi sürdürmelerinin gerekliliğini vurgulayan Vali Dağlı, bu konuda tüm kurumların birbiri ile uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bağımlılığın, sadece bireylerin değil, ailelerin ve toplumların da geleceğini tehdit eden ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Dağlı, "Bu nedenle, bağımlılıkla mücadele, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu mücadelede, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve toplumun her kesiminin iş birliği ve koordinasyonu büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadelede en önemli unsurlardan birinin de eğitim olduğuna vurgu yapan Vali Dağlı, "Gençlerimize ve ailelerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaparak, bağımlılığın zararlarını ve bu konuda nasıl korunabileceklerini anlatmalıyız. Okullarımızda ve diğer eğitim kurumlarımızda bu konuda düzenli seminerler ve etkinlikler düzenlemeliyiz. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin eğitimine de önem vermeliyiz. Onların bilgi ve becerilerini sürekli güncelleyerek, daha etkili müdahalelerde bulunmalarını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolünün de çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı, ailelerin, çocuklarının davranışlarını yakından takip ederek, onlara destek olmalarını ve gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemeleri gerektiğini, aile içi iletişimi güçlendirerek, çocuklarımızın ve gençlerimizin sorunlarını daha erken fark ederek onlara zamanında müdahale edebileceklerini sözlerine ekledi.

Vali Dağlı'nın konuşmasının ardından İl Koordinasyon Kurulu üyesi kurumlar gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yaptı. Toplantıda; bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak faaliyet, proje, etkinlik ve eğitim çalışmaları görüşülerek karara bağlandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Zülkif Dağlı, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:14:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement