Bahar Apartmanı Davasında Bozma Kararı

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği Bahar Apartmanı'na ilişkin davada verilen mahkumiyet kararları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi tarafından eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporları gerekçesiyle bozuldu.

Gaziantep'te 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 10 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan Bahar Apartmanı'na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozarak dosyanın yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Daire, dosyada bulunan bilirkişi raporları arasında ciddi çelişkiler bulunduğunu, binanın mimari projesine ilişkin revize edilmiş belgelerin dosyada yer almadığını ve yıkımın kesin nedenlerinin yeterince ortaya konulamadığını belirtti. Kararda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konusunda uzman en az 7 kişilik bilirkişi heyetinden ayrıntılı ve hükme esas alınabilecek yeni bir rapor alınması gerektiği ifade edildi.

Kararda ayrıca, dönemin Şehitkamil Belediyesi Ruhsat Proje Şube Müdürü Mustafa B. yönünden dikkat çeken bir değerlendirmeye yer verildi. Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, binanın yapım sürecinde doğrudan görev almayan Mustafa B.'nin eyleminin, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında mı yoksa "görevi kötüye kullanma" suçu kapsamında mı değerlendirilmesi gerektiğinin yerel mahkemece tartışılmadığını belirterek bunu bozma gerekçeleri arasında gösterdi.

Mahkeme ayrıca, statik proje müellifi Mustafa T. ile belediyede ruhsat proje müdürü olarak görev yapan Mustafa B.'nin kusur durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bilinçli taksir hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağının da yeniden incelenmesi istendi. Öte yandan, Mustafa B. ve Mustafa T. hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emirleri kaldırıldı. İki sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Dosya, eksikliklerin giderilmesi ve yeniden hüküm kurulması amacıyla ilk derece mahkemesine gönderildi.

Olayın geçmişi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nda 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması, 1. Ağır Ceza Mahkamesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İ.M.U. ile taraf avukatları katıldı. Sanık İ.M.U., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa B., Mustafa T. ve İ.M.U.'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10'ar gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanık İ.M.U.'nun tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa B. ile Mustafa T. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti. - GAZİANTEP