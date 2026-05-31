Bahçe\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki Taşoluk Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı kazanın araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adana-Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Bahçe ilçesi mevkisinde bulunan Taşoluk Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

-Kaza sonrası annenin ilk refleksi çocuğuna seslenmek oldu

Öte yandan kazaya ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tünel içerisinde ilerleyen araçların ani şekilde yavaşlamasıyla meydana gelen çarpışma ve kazanın ardından ilk refleks olarak çocuğuna seslenen annenin ve dışarıdan gelen panik sesleri yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - OSMANİYE