Bahçedeki yangın eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Bahçedeki yangın eve sıçramadan söndürüldü

Düzce'de yol kenarında bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde eve sıçramadan söndürüldü. Yangın, Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde meydana geldi. Ev ahalisi ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve maddi hasar meydana geldi.

31.07.2024 20:29  Güncelleme: 20:31
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Bahçedeki yangın eve sıçramadan söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de yol kenarında bulunan bir evin Bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre yol üzerinde bulunan evin bahçe kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin bir anda ağaçları sarması ile birlikte korkan ev ahalisi hem yangını söndürmek için müdahalede bulunurken hem de Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alevleri eve sıçramadan söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Bahçe, Düzce, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçedeki yangın eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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