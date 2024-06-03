Bahçelievler'de akıl almaz soygun: Kuyumcunun alt katından kasaya delik açıp, 4 kilo altın çaldılar - Son Dakika
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Bahçelievler'de akıl almaz soygun: Kuyumcunun alt katından kasaya delik açıp, 4 kilo altın çaldılar

Bahçelievler'de bir kuyumcunun alt katında bulunan iş yerini kiralayan 2 şüpheli, kiraladıkları dükkandan açtıkları delikle kuyumcudaki kasaya ulaşıp 4 kilogram altın çaldı. Akıl almaz soygunu gerçekleştirilen şüpheliler yakalanırken, hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

03.06.2024 16:04
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Bahçelievler'de akıl almaz soygun: Kuyumcunun alt katından kasaya delik açıp, 4 kilo altın çaldılar

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir kuyumcunun alt katında bulunan iş yerini kiralayan 2 şüpheli, kiraladıkları dükkandan açtıkları delikle kuyumcudaki kasaya ulaşıp 4 kilogram altın çaldı. Akıl almaz soygunu gerçekleştirilen şüpheliler yakalanırken, hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Mayıs tarihinde saat 00.00 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanı olan K.A. iş yerine geldiğinde çelik kasanın içinde bulunan yaklaşık 4 kilogram altının çalındığını gördü. İş yeri sahibi, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin kuyumcunun alt katında bulunan dükkanı kiraladıkları ardından dükkandan açtıkları delikle, kasaya ulaştıklarını belirlendi. İşyeri güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelilerin tam olarak kasanın altını oksijen kaynağıyla deldikleri sırada çıkan kıvılcımların görüntülere yansıdığı görüldü.

Çalışmaların devamında, kimlikleri tespit edilen Esat İ.ile Mahmut Can Y.yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de akıl almaz soygun: Kuyumcunun alt katından kasaya delik açıp, 4 kilo altın çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de akıl almaz soygun: Kuyumcunun alt katından kasaya delik açıp, 4 kilo altın çaldılar - Son Dakika
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