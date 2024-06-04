Bahçelievler'de Balkonunda Çökme Olan Bina Tedbir Amacıyla Boşaltıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Balkonunda Çökme Olan Bina Tedbir Amacıyla Boşaltıldı

Bahçelievler'de bulunan 4 katlı bir binanın balkonunda kısmi çökme meydana geldi. Bina sakinleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

04.06.2024 11:46
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Bahçelievler'de balkonunda kısmen çökme yaşanan bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Zafer Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yaşandı. Gece 03.00 sıralarında balkonda kısmen çökme meydana geldi. Kısa süreli panik yaşayan bina sakinleri, belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. 11 daireli bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bina sakinlerinden Muhsin Çırak "Gece bir ses duyduk. Sanki bina yıkıldı sandık. Belediye ve polise haber verdik. İtfaiye polis geldi. Bizi binadan çıkardılar. Boşaltmamız isteniyor. Mağdur olduk" ifadelerini kullandı.

Bir başka apartman sakini Cüneyt Direk ise "Ben şehir dışından geliyordum gece hanım aradı. Balkonda çökme olduğunu söyledi. Polis ve itfaiye ekipleri gelip incelemelerde bulunmuşlar. Ben sabah erkenden buraya gelerek belediye ekipleri ile görüştüm. Binanın 10 gün içerisinde boşaltılmasını istediler. Kara kara ne yapacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Balkonunda Çökme Olan Bina Tedbir Amacıyla Boşaltıldı - Son Dakika

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