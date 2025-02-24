Bahçelievler'de Çatı Tadilatı Sırasında Yangın Çıktı

3.Sayfa

Bahçelievler'de bir apartmanın çatı tadilatı sırasından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altında alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yenibosna Zafer Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında tadilat çalışması sırasından yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Merdiven aracı yardımıyla yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Mahallede paniğe neden olan yangın dron kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL