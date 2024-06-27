Bahçelievler'de çatısında çökme yaşanan bina böyle görüntülendi
İSTANBUL - Bahçelievler'de çatısında çökme yaşana bina havadan görüntülendi.
Zafer Mahallesi Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında kısmen çökme yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binada yapılan incelemeler devam ederken, çöken çatı dron ile görüntülendi.
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