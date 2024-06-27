Bahçelievler'de çatısında çökme yaşanan bina böyle görüntülendi - Son Dakika
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Bahçelievler'de çatısında çökme yaşanan bina böyle görüntülendi

Bahçelievler'de bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çökme meydana geldi. İtfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Çöken çatı ise dron ile görüntülendi.

27.06.2024 15:56
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Bahçelievler'de çatısında çökme yaşanan bina böyle görüntülendi

İSTANBUL - Bahçelievler'de çatısında çökme yaşana bina havadan görüntülendi.

Zafer Mahallesi Güngören Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında kısmen çökme yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binada yapılan incelemeler devam ederken, çöken çatı dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de çatısında çökme yaşanan bina böyle görüntülendi - Son Dakika

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