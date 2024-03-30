Bahçelievler'de işyerinde cinayet şüphelisi ifade verdi - Son Dakika
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Bahçelievler'de işyerinde cinayet şüphelisi ifade verdi

Bahçelievler'de bir işyerinde çıkan yangında öldürüldüğü tespit edilen kişiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin ifadesine ulaşıldı. Şüpheli, annesine sarkıntılık etmesi üzerine şahsı öldürdüğünü ve ardından cesedi yakmaya çalıştığını söyledi. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

30.03.2024 10:35
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Bahçelievler'de yanan işyerinde bulunan ve önceden öldürüldüğü tespit edilen cinayetle ilgili şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan şahsın ifadesine ulaşıldı. Yakalanan şüphelinin, verdiği ifadede, annesine sarkıntılık etmesi üzerine şahsı öldürdüğünü ardından yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 27 Mart günü Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi'nde hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana gelmişti. Yanan işyerine müdahale eden ekipler içeride elleri arkadan bağlanmış baş ve el kısımlarında kesikler olduğu görülen bir erkek cesedi bulmuştu. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde, iş yerinin Batın D. isimli şahıs tarafından işletildiği, şahıs ile yapılan görüşmede, iş yerinde annesi Hasret D. ile birlikte bulundukları sırada maktul Mustafa Bayraktar'ın iş yerine geldiğini annesine sarkıntılık yaptığını kendisinin de Bayraktar'ı yaralayarak öldürdüğünü daha sonra cesedi yakmaya çalıştığını itiraf etti. Devam eden çalışmalar ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden, bahse konu olay yeri adrese bir araç ile maktul Mustafa Bayraktar'ın geldiği, aracı maktul şahsın kullandığı, aracın tescil sahibinin Emircan K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Hasret D. ve Emircan K. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Toplam 3 şüpheli şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de işyerinde cinayet şüphelisi ifade verdi - Son Dakika

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