İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olayıyaşandığı anda korku ve paniğe kapılarak kendilerini sokağa atan vatandaşların yaşadıkları anbean kayda geçti.
Gece uykularından büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşlar koşarak dışarı çıktı. Gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşıran mahalleli, ne yapacağını bilemedi. Etrafa saçılan molozlar nedeniyle ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.
Sabaha karşı çöken binadan kurtulan bir vatandaş, o anları kameraya kaydetti. Binanın çökmesinin hemen ardından kaydedilen görüntülerde apartman sakini, "Evim çöktü. Komple bina çöktü. Şu an bina çatırdıyordu çıktık dışarı çöktü bina. Benim oturduğum binanı haline bakın. Bina kendi kendine 3 dakikada çöktü. Gece kalktık boşalttık Allah'tan. Çok şükür can kaybı yok. Kimse yok içinde" ifadelerini kullandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çöken binadan şans eseri kurtuldular! Apartman sakinlerinin panik anları kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?