Bahçelievler'de çöken binadan son anda kurtulanlar

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Bahçelievler'de çöken binadan son anda çıkarak kurtulan Sebahattin Kuzu, yaşananları anlattı.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta çöken binada ikamet eden Sebahattin Kuzu, olaydan kısa süre önce binayı tahliye ettiklerini söyledi. Gece 4 buçuk sıralarında binadan sesler geldiğini söyleyen Kuzu, "Biz dedik herhalde deprem oluyor. Dışarı çıkınca inanın yeni yapılan binadan ayrılmaya başladığını fark ettik. O arada komşularımızı uyardık, tahliye ettik binayı. Çok şükür bir yaralanma yok. Tahliye ettikten 15 dakika sonra bina çöktü zaten. Bina eski bina. Ben hep şüpheleniyordum zaten. Çok sık kalmıyordum. Başka kalacak yerim vardı. Binada sıkıntılar vardı. Çok şükür bir yaralanma yok" dedi. - İSTANBUL