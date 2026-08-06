Bahçelievler’de çöken ve yıkımı yapılan bina havadan görüntülendi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gece çöken binanın yanında bulunan apartmanda yapılan yıkım çalışması havadan görüntülendi.

Bahçelievler ilçesi Yenibosna Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta dün gece kolonlardan ses gelmesi üzerine boşaltılan 6 katlı bina çökmüştü. Olay sonrası çöken binanın yanında bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan başka bir bina için de ekiplerin çalışmalarının ardından yıkım kararı çıkmıştı. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, yolları ve sokak girişlerini kapattı. Gece başlayan yıkım çalışası gündüz de devam ediyor. Yıkım çalışmaları başlanan binada ekipler, sokakta yoğun toz oluşmaması için su hortumu ile destek veriyor. Yıkım çalışması havadan görüntülendi.

Mahalle sakini Abdullah Tatar, "Burada oturuyorum, bir gün önce bu binadan çatlama sesi geldi. Belediyeden Allah razı olsun önlemini alarak hemen boşalttılar. İçeride kimse de yoktu. Geçen akşam oturuyorduk burada öyle bir gürültü koptu. Büyük deprem olduğunu zannettik. Bir çıktık ki bina olduğu gibi yerde. Binada kimse yoktu. Yan tarafındaki bina da tahliye edilmişti. Gece saatlerinde yıkılan binanın yan tarafındaki binayı yıkmaya başladılar. Bugün de yıkım işlemleri devam ediyor. O binanın da önlemini aldılar. Yıkılan binayı tahliye etmişlerdi ancak binada yaşayanların eşyaları içeride kalmıştı. Hiç kimse eşyasını alamadı eşyalarla beraber bina yıkıldı. Yıkılan binanın içinde eşyalar kaldı. Hatta aşağıda börekçi vardı onun bile eşyaları içeride kaldı. Kimse malzemesini alamadı" diye konuştu.