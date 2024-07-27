Bahçelievler'de freni boşalan tır otomobili biçti - Son Dakika
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Bahçelievler'de freni boşalan tır otomobili biçti

İstanbul Bahçelievler'de bir inşaat alanında freni boşalan demir yüklü tır, kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tır otomobili yaklaşık 20 metre sürükledi. Olay yerine gelen iş makineleriyle tır ve otomobil çekildi.

27.07.2024 22:42
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Bahçelievler'de inşaat alanında freni boşalan demir yüklü tır otomobili biçti

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de, inşaat alanında freni boşalan demir yüklü tır, kontrolden çıkarak otomobili sürükledi. Feci kazada ölen ya da yaralanan olmazken faciadan dönüldü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaata demir getiren tırın rampa aşağı indiği sırada freni boşaltı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, park halindeki otomobile çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken tır, otomobili yaklaşık 20 metre aracın altında sürüklendi. Kontrolden çıkan tır ve tırın altında kalan otomobil inşaat alanındaki iş makineleriyle çekildi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de freni boşalan tır otomobili biçti - Son Dakika

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