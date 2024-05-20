Bahçelievler'de Havalandırma Boşluğundan Girip Kuyumcu Soygunu - Son Dakika
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Bahçelievler'de Havalandırma Boşluğundan Girip Kuyumcu Soygunu

Bahçelievler'de bulunan bir kuyumcuya gece saatlerinde havalandırma boşluğundan giren hırsızlar, kasada bulunan altınları alarak kaçtı. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

20.05.2024 14:18
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Bahçelievler'de havalandırma boşluğundan girip kuyumcu soydular

İSTANBUL - Bahçelievler'de bulunan kuyumcuya binanın havalandırma boşluğundan giren hırsızlar kasada bulunan altınları alarak kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. 4 katlı binanın bodrum katına havalandırma boşluğundan giren hırsızlar, kuyumcu dükkanın duvarını delerek içeriye girdi. Kasayı açan hırsızlar içinde bulunan altınları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Havalandırma Boşluğundan Girip Kuyumcu Soygunu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Havalandırma Boşluğundan Girip Kuyumcu Soygunu - Son Dakika
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