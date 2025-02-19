Bahçelievler'de Kamyonet Kazası

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Bahçelievler'de kazaya karışan kamyon sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de seyir halindeki iki kamyonetin karıştığı kazada bir sürücü yaralandı. Araçta sıkışarak itfaiye tarafından kurtarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki 54 KT 187 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen 34 EJ 8314 plakalı başka bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrası 54 KT 187 plakalı kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi.

Kaza sonrası iki araç çekici yardımı ile kaldırıldı.